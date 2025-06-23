إسرائيل: نفّذنا ضربات "لقطع الطرق" إلى موقع فوردو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه نفذ ضربات جوية لـ"قطع طرق الوصول" إلى موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم والذي قصفته الولايات المتحدة.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته "نفذت ضربات بهدف قطع طرق الوصول إلى موقع فوردو لتخصيب" اليورانيوم.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، فجر أمس الأحد، أن جيشه نفذ "هجوما ناجحا جدا" على فوردو وموقعين آخرين.

وقال نتانياهو، مساء الأحد، إن بلاده لديها "معلومات استخباراتية مثيرة" حول موقع مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.