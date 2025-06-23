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بوتين يعد بتكثيف إنتاج صواريخ باليستية متطورة

صواريخ باليستية روسية متطورة
23 يونيو 2025 18:38

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا تعمل على زيادة إنتاج صواريخ "أوريشنك" الباليستية متوسطة المدى.
وأوضح بوتين، لدفعة من خريجي كليات عسكرية في تصريحات بثها التلفزيون "يجري الآن الإنتاج المتسلسل لأحدث منظومة صواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنك".
وأضاف أن المنظومة "أثبتت فاعليتها جيدا في القتال".
تصل الصواريخ متوسطة المدى إلى 5500 كيلومتر مما يمكن روسيا من ضرب أي مكان في أوروبا أو غرب الولايات المتحدة.
ويقول بوتين إن صاروخ "أوريشنك" يستحيل اعتراضه وإن قوته التدميرية  تضاهي قوة السلاح النووي.
وذكر الرئيس الروسي، في أواخر العام الماضي، أن روسيا قد تنشر صواريخ "أوريشنك" على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.
وتقع على حدود بيلاروسيا، دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

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