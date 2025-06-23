قطر تعلن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا

أعلنت الجهات المختصة في قطر،اليوم الاثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزارة الخارجية.

وأضافت الوزارة أن الإجراء يأتي "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين ... وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية".

وجددت الوزارة تأكيدها على أن "أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".