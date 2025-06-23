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وكالات: سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية

العاصمة القطرية الدوحة
23 يونيو 2025 20:56

أفادت وكالات أنباء بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية".
وأضافت أنه "لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".
وجددت الوزارة التأكيد على أن "أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعدادا دائما للتعامل مع أي خطر".
ونصحت الوزارة الجميع "بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية".
كانت الجهات المختصة في قطر أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزارة الخارجية.
وأضافت الوزارة أن الإجراء يأتي "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين ... وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

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