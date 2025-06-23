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قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة العديد

شعار وزارة الخارجية القطرية
23 يونيو 2025 21:51

دانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية، اليوم الاثنين.
وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إن الهجوم يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد الأنصاري، في بيان نشرته وزارة الخارجية على حسابها على منصة "إكس"، أن "دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي".
وأوضح الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن "الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.
وشدد الدكتور الأنصاري على أن "دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وأكدت أولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد"، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقاً للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الهجوم.

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