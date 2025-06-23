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الكويت تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

الكويت تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر
23 يونيو 2025 22:04

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، مساء اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي مؤقتا كإجراء احترازي حرصا على الأمن والسلامة، ونظرا للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة والتي شملت إغلاق مطاراتها والمجال الجوي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا).
وقالت الإدارة،  في بيان "تؤكد الجهات المعنية أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية"، مشيرة إلى "التنسيق، بشكل دائم، مع الجهات المختصة محليا ودوليا لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
ودعت الإدارة العامة للطيران المدني "جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية أولا بأول والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار لما فيه المصلحة العامة".

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المصدر: وكالات
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