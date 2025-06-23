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"مجلس التعاون" يدين ويستنكر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أرشيفية)
23 يونيو 2025 22:29

دان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.
وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، أن "هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، ومساسًا مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجددًا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفًا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها". 
وقال معاليه إنه في الوقت الذي تقوم فيه دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية. 
ودعا معاليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة الهجوم واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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