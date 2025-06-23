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«الأونروا» تحذِّر من تأثير العجز المالي على خدماتها للاجئين الفلسطينيين

امرأة تعبر أمام بوابة مركز تابع للأونروا في مدينة غزة (أرشيفية)
24 يونيو 2025 01:49

غزة (وكالات)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من أزمة مالية غير مسبوقة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها في مواصلة تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها. وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في بيان على موقع الوكالة إن «الأونروا» تواجه عجزاً غير مسبوق في موازنتها العامة يقدر بنحو 200 مليون دولار، ما يهدد استمرار أنشطتها حتى نهاية العام الجاري. 
وأوضح أبو حسنة أن الأزمة المالية تطال جميع مناطق عمل «الأونروا»، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن الوضع الراهن حرج للغاية، في ظل محدودية التمويل المتاح. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن استمرار الوكالة هو التزام جماعي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من مهام الوكالة وحدها. 
وأضاف أبو حسنة أن «الأونروا» ليست جهة ربحية ولا تحصل على إيرادات من الضرائب كالحكومات، بل تعتمد بنسبة تقارب 90% على التبرعات الطوعية، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتاح لتفادي الانهيار هو زيادة الدعم الدولي. 

 

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