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إسرائيل تنفذ عمليات هدم بمخيم نور شمس وتعتقل العشرات بالضفة

جرافة إسرائيلية تهدم مباني في مخيم نور شمس (أرشيفية)
24 يونيو 2025 01:49

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عشرات الفلسطينيين بمناطق عدة في الضفة الغربية، كما شرعت بعمليات هدم واسعة في مخيم نور شمس بطولكرم. واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً من الخليل، واعتدت بالضرب المبرح خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
 وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى. كما اعتقلت 3 شبان من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرعتا شرق قلقيلية، واحتجزت عدداً من الشبان وحققت معهم ميدانياً قبل أن تفرج عنهم لاحقاً. وفي مدينة سلفيت، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً مشدداً عند المدخل الشمالي للمدينة، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وإعاقة حركة تنقل المواطنين.

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