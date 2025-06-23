«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة

غزة (الاتحاد)



قدّمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً حيوياً لتكية «أبو مزيد» في مخيم النصيرات الواقع في وسط قطاع غزة، وذلك بمساهمة كريمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بهدف التصدي لأزمة المجاعة المتفاقمة التي تهدد حياة أكثر من مليوني شخص في القطاع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشمل هذا الدعم توفير المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الضرورية لتشغيل التكية، التي تمثل اليوم مصدر غذاء رئيساً لآلاف الأسر التي أثقلها الجوع، وسط أوضاع إنسانية مأساوية خلفتها الحرب المستمرة.

تكية «أبو مزيد» باتت تمثل بارقة أمل للكثير من العائلات، خاصة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، إذ تعتمد شريحة واسعة من السكان على وجباتها اليومية في ظل غياب مصادر أخرى للطعام.

وتؤكد هذه المبادرة التزام عملية «الفارس الشهم 3» بمواصلة دعمها للتكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان، وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية.

وأمس الأول، قدمت العملية، بمساهمة من جمعية الشارقة الخيرية، دعماً لتكية «الحملة الشبابية» في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر، والجهود الإماراتية المبذولة لمساندة السكان وسط المجاعة.