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الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على إيران انتهاك للقانون الدولي

منشأة نطنز في وسط إيران عقب الاستهداف (أ ف ب)
24 يونيو 2025 01:49

جنيف (وكالات) 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، أمس، أن بعض القصف الإسرائيلي على إيران ربما انتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى مقتل مدنيين في مبنى سكني وثلاثة من موظفي الإغاثة في العاصمة طهران.
وأضافت البعثة في بيان صحفي «من بين القتلى في طهران العشرات من سكان مجمع سكني وثلاثة موظفي إغاثة من الهلال الأحمر الإيراني، فيما شملت المواقع المتضررة عيادة للأطفال المصابين بالتوحد ومستشفى في كرمانشاه».
وقالت «بجانب ما ورد من تقارير عن عدم وجود إنذار مسبق فعال من جانب إسرائيل مما قد يؤثر على قدرة السكان على الوصول إلى بر الأمان، يثير هذا مخاوف جدية بشأن مبادئ التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي».

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