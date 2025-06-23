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كالاس: إغلاق مضيق هرمز «خطير للغاية»

كايا كالاس مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي (وكالات)
24 يونيو 2025 01:49

بروكسل (وكالات) 

حذّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، من أن إغلاق إيران مضيق هرمز «سيكون خطيراً للغاية»، مذكّرة بأن الاتحاد الأوروبي يدعو لحل دبلوماسي وخفض التصعيد. 
وشددت في تصريح لصحافيين على أن «المخاوف من رد وتصعيد الحرب كبيرة، خصوصاً إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو أمر خطير للغاية ولن يكون في مصلحة أحد». 
ويمر نحو 20 % من نفط العالم عبر مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية، وقد يؤدي إغلاقه إلى تعطيل السوق العالمية والتسبب في ارتفاع الأسعار. وبعد عشرة أيام على اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الماضي تنفيذ ضربات على منشآت نووية رئيسة في الجمهورية الإسلامية، هي موقع فوردو الواقع في عمق جبل في جنوب طهران، وموقعا أصفهان ونطنز في وسط إيران.

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