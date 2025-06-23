ترامب يعلّق على الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية في قطر

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجوم الذي شنته إيران على قاعدة العديد الجوية في قطر، الاثنين.

وقال ترامب إن إيران أرسلت للولايات المتحدة إخطارا مسبقا قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية وهو ما ساعد على عدم فقد أي أرواح.

وكتب الرئيس الأميركي، في منشور على منصة تروث سوشيال "يسرني أن أبلغكم أنه لم يلحق أي أذى بأميركي، ولم يحدث أي ضرر يُذكر. والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل الرغبات الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".

وأضاف "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل على القيام بالشيء ذاته".

وقال ترامب إن 13 صاروخاً أسقطت من أصل 14 أطقلتها إيران.