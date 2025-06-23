«التعاون الخليجي»: مساس مباشر بأمن دول المجلس

الرياض (وام)



دان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر. وأكد معاليه أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجدداً التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفاً واحداً مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. وقال معاليه: «إنه في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تتفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني عليها والذي يعد خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية».

ودعا معاليه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن التضامن التام مع دولة ⁧‫قطر‬⁩ إزاء ما تعرضت له من اعتداء وانتهاك لأجوائها من قبل ⁧‫إيران، مؤكداً أنه مرفوض ومدان. وحذر أبوالغيط في تغريدة على صفحته الرسمية على منصة «إكس»، مجدداً من خطورة التصعيد، معرباً عن أمله أن يتم احتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت.

من جانبه، اعتبر البرلمان العربي، العدوان الإيراني على دولة قطر، انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للسيادة القطرية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، محذراً من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.