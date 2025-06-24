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بغداد تحقق في هجمات طالت مواقع عسكرية عراقية وقواعد أميركية

بغداد تحقق في هجمات طالت مواقع عسكرية عراقية وقواعد أميركية
24 يونيو 2025 14:58

أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، بتشكيل لجنة فنية عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الاعتداء على قواعد عسكرية عراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، في بيان له اليوم "استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية".وأوضح أن الهجوم دام نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

 

وكان مصدر أمني عراقي، كشف صباح اليوم، عن هجمات بطائرات مسيّرة طالت معسكرات عراقية وقواعد عسكرية أميركية فجر اليوم. وقال المصدر في تصريح صحفي إنه "تم استهداف قاعدة التاجي الكائنة شمال بغداد بطائرتين مسيرتين الأولى استهدفت رادارًا جديدًا لم يدخل الخدمة، فيما سقطت الثانية بالقرب من مولدة كهربائية".وأضاف أن "الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها قوات أميركية والكائنة غرب العراق، تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة سقطت ضمن محيط القاعدة".

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أكما أعلن المصدر، سقوط ثلاث طائرات مسيرة في جنوب العراق، اثنتان منها في قضاء قلعة صالح، والثالثة في قضاء الميمونة.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الهجمات، كما لم يتم التعرف على هوية الطائرات المسيّرة التي استهدفت القواعد، مشيرا إلى وقوع أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، من دون وقوع أية ضحايا بشرية".

 

المصدر: وام
العراق
بغداد
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