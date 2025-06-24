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أمطار غزيرة تغمر جنوب الصين مع توقع المزيد من العواصف

أمطار غزيرة تغمر جنوب الصين مع توقع المزيد من العواصف
24 يونيو 2025 15:20

 فاضت عدة أنهار على ضفافها بعد أيام من هطول الأمطار في إقليم قويتشو الصيني الذي يقع في الطرف الجنوبي الغربي من حزام الأمطار الموسمية الممتد حتى اليابان.
واليوم الثلاثاء طلبت السلطات في مدينتي كونغجيانغ ورونغجيانغ، ويبلغ تعداد كل منهما أكثر من 300 ألف نسمة، من السكان اللجوء إلى الأماكن المرتفعة.

وتعرض إقليم قويتشو الجبلي لأمطار غزيرة منذ الأسبوع الماضي مع بدء هبوب الرياح الموسمية السنوية في شرق آسيا متجاوزة المعدلات القياسية لهطول الأمطار في أجزاء من الصين.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بانهيار جسر على الطريق السريع المؤدي إلى رونغجيانغ اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب انهيار أرضي في سقوط أعمدة خرسانية وجزء من الطريق.

وفي مناطق أخرى من قويتشو، تسببت الانهيارات الأرضية في إغلاق وسقوط أجزاء من الطرق السريعة.
وفي مدن مثل رونغجيانغ، تسببت الفيضانات‭‭‭‭ ‬‬‬‬في شل حركة المرور المحلية، كما غمرت المياه المناطق المنخفضة بما في ذلك المرائب تحت الأرض والطوابق السفلى من مراكز التسوق.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

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