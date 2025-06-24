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باحثون يسعون لزراعة أكثر صحاري العالم جفافا

باحثون يسعون لزراعة أكثر صحاري العالم جفافا
24 يونيو 2025 22:33

في قلب صحراء أتاكاما في تشيلي، المعروفة بأنها أكثر مناطق العالم جفافًا، يسعى مزارعون وباحثون إلى تسخير الرطوبة الكامنة في الهواء لزراعة محاصيل مثل الخس والليمون، باستخدام شِباك مخصصة لالتقاط قطرات الماء من الضباب.
وقال أورلاندو روخاس، رئيس جمعية «صائدي الضباب» في أتاكاما، في تصريح إعلامي من قرب منطقة تشانارال: «نحن نعتمد في زراعة الخس على مياه الضباب، في واحدة من أكثر الصحارى قسوة على وجه الأرض».
وأضاف: «جربنا زراعة محاصيل أخرى، لكن النتائج لم تكن مشجعة، لذا ركزنا على الخس».
ويعمل باحثون في «مركز صحراء أتاكاما» على تطوير منصة إلكترونية مفتوحة المصدر لرسم خرائط توضح المناطق الأكثر ملاءمة لحصد مياه الضباب، في خطوة تهدف إلى استصلاح أراض قاحلة وتحويلها إلى مناطق زراعية.
وأوضح مدير المركز، كميلو ديل ريو: «ندرك تماما إمكانيات هذه التقنية، ونعلم أنها قد تشكل حلا واقعيا لتلبية احتياجات المياه على مستويات متعددة، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية».
تعتمد المنظومة على شبكة معلقة بين عمودين، تلتقط الرطوبة من الهواء وتحولها إلى قطرات تجمع وتخزن في خزانات مائية. ورغم بساطة التقنية، فإنها أثبتت فعاليتها في بيئة تتسم بالقسوة والتحديات المناخية.
ويؤكد روخاس من مزرعة تنمو فيها أيضا أشجار الليمون بفضل مياه الضباب المجمعة: «نتمكن من جمع ما بين 1000 إلى 1400 لتر من المياه في هذه البيئة القاسية، حيث من الواضح أن الطبيعة لا تمنحنا الكثير، لكننا نتعلم كيف نأخذ منها ما نستطيع».

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المصدر: وكالات
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