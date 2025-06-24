وفاة طفل في غزة بسبب عجز النظام الصحي

غزة (وكالات)

توفي طفل فلسطيني، أمس، نتيجة عجز النظام الصحي في قطاع غزة عن تقديم العلاج اللازم له.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الطفل توفي بعد أن كان يعاني من تضخم في الكبد وتسريب في الكلى وارتفاع حاد في حموضة الدم، رافقها سوء تغذية حاد.

وأشارت الوكالة إلى أن عائلة الطفل كانت أطلقت مناشدات عاجلة لإنقاذ حياته ونقله للعلاج في الخارج، إلا أنها لم تفلح، ليلحق بشقيقه الذي توفي بظروف صحية مشابهة.

ووفق وفا، «تعكس قصة الطفل واحدة من صور المعاناة التي يعيشها آلاف الأطفال في قطاع غزة، حيث يواجه كثيرون مصيراً مشابهاً في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الأدوية والمعدات، ومنع السفر لتلقي العلاج خارج القطاع».

وتواصل العائلات والمؤسسات الإنسانية في غزة، مطالبتها بإنقاذ الأطفال وتوفير الرعاية الطبية لهم، قبل أن يطوي الموت مزيداً من الأرواح البريئة نتيجة الحصار الإسرائيلي، ومنع إدخال المعدات الطبية والأدوية.