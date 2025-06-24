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باريس وبرلين: حان الوقت لإنهاء معاناة سكان غزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في غزة (أرشيفية)
25 يونيو 2025 01:50

برلين (وكالات) 

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شددت فرنسا وألمانيا، أمس، على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإنهاء معاناة سكان القطاع، معتبرين أنها أولوية لاستقرار المنطقة. 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين على هامش زيارة رسمية لأوسلو «بعيداً عما يحدث في إيران، أؤكد هنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية» إلى القطاع، كما أكد «أنها أولوية مطلقة» لعودة الاستقرار إلى المنطقة.
من جهته أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن «الوقت حان» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، وإنهاء معاناه سكان القطاع.
وفي تصريحات أدلى بها أمام البرلمان، قال ميرتس: «إن ألمانيا تحتفظ بحق طرح تساؤلات بشأن ما ترغب إسرائيل بتحقيقه في قطاع غزة»، مضيفاً أن ألمانيا لن تفكر في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي يعيد التكتل النظر فيها في إطار سعيه للضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة. لكن ميرتس دعا إسرائيل إلى ضمان التعامل الإنساني مع الناس في قطاع غزة، خصوصًا النساء والأطفال والشيوخ.

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