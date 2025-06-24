الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا

تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا
25 يونيو 2025 01:50

فيينا (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
النمسا تتخذ إجراء بشأن الأسلحة بعد إطلاق نار في مدرسة

أظهرت أحدث بيانات رسمية في النمسا، استمرارَ تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في شهر مايو الماضي بنسبة كبيرة بلغت 42%، مسجلةً 1443 طلبَ لجوء فقط، مقارنةً بنفس الشهر على أساس سنوي. 
وأوضح جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، أن الإجراءات المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعليق لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، وتطبيق نظام بطاقة المساعدات العينية المقدمة لطالبي اللجوء بدلاً من الدعم النقدي، أسهمت بشكل كبير في تخفيف الوضع وتقليص عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا. 
وكشفت وزارة الداخلية النمساوية عن تقليص عدد الملاجئ المخصصة للاجئين من أكثر من 30 إلى 8 ملاجئ فقط، خلال العامين الماضيين، في إشارة واضحة إلى تقلص عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا.

طلبات اللجوء
اللجوء في أوروبا
طالبو اللجوء
النمسا
الحكومة النمساوية
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©