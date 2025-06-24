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مقتل 71 مدنياً في هجوم إرهابي بالنيجر

دورية شرطة في العاصمة نيامي (أرشيفية)
25 يونيو 2025 01:50

نيامي (وكالات)

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قُتل ما لا يقل عن 71 مدنياً وأُصيب 20 آخرون، في هجوم شنّه مسلحون في جنوب غربي النيجر، وفقاً لما أعلنته أمس مصادر محلية. ووقع الهجوم مساء الاثنين على قرية ماندا التابعة لمقاطعة تيرا في إقليم تيلابيري ضمن منطقة «المثلث الحدودي» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث ينشط تنظيم «داعش» الإرهابي.
ووفقاً للمصادر، فإن جميع الضحايا من المدنيين، كانوا متجمِّعين أمام مسجد عندما اقتحم مسلحون القريةَ مع حلول الظلام.
وذكرت المصادر المحلية ذاتُها أن أكثر من 20 جريحاً يتلقون العلاج في عدة مراكز صحية بالمنطقة، بينما تم إجلاء أحدهم إلى العاصمة نيامي لتلقي الرعاية الطبية.
ويذكر أنها المرة الثانية هذا العام التي يستهدف فيها مسلحون تجمعاً للمصلين في هذه المنطقة من النيجر.
وتذكِّر طريقةُ تنفيذ هجوم ماندا بهجوم فامبيتا الذي وقع في مارس الماضي عندما هاجم مسلحون مسجدَ القرية أثناء الصلاة، مما أسفر عن مصرع 44 مدنياً.

هجوم إرهابي
النيجر
الهجمات الإرهابية
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