موجة حر في المناطق الشرقية من أميركا

أبوظبي (وكالات)

وصلت درجة الحرارة في مدينة نيويورك إلى 100 درجة فهرنهايت، في حين تعاني المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة موجةَ حر شديدة. وسجل مطار كينيدي الدولي درجة حرارة 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) في منتصف النهار، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية. وارتفعت درجة الحرارة في أنحاء شاسعة من البلاد، في ظل معدل رطوبة مرتفع يشهده شرقي البلاد أيضاً.



وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية الأميركية، أمس، بعدما كسرت حوالي 40 مدينة أميركية مستوياتٍ قياسيةً خلال نهار الاثنين، أن تشهد عشرات المدن معدلات حرارة قياسية عندما تصل القبة الحرارية ذروتَها.

ويشار إلى أن عدم انخفاض دراجات الحرارة في الليل بسبب الرطوبة، يماثل في الخطورة وصول الحرارة إلى 100 درجة فهرنهايت.