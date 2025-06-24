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الأمم المتحدة تحضّ إيران وإسرائيل على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار

قوات أمن إسرائيلية بجوار أنقاض مبنى مدمر في بتل أبيب (أ ف ب)
25 يونيو 2025 01:50

الولايات المتحدة (وكالات)

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حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إيران وإسرائيل على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في منشور على منصة «إكس».
وقال غوتيريش «أرحّب بإعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أدعو البلدين إلى احترامه بالكامل، المعارك يجب أن تتوقف»، آملاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار «في نزاعات أخرى في المنطقة»، في إشارة خصوصاً إلى غزة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن إيران وإسرائيل رغبتا معاً في وقف إطلاق النار، مضيفاً: «هذه الفترة ستكون أكثر هدوءاً بكثير من تلك التي عايشتها مع إسرائيل وإيران».
وفي وقت سابق أمس، أكد الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ساري المفعول حالياً، بعد لحظات على اتهامه البلدين بانتهاكه.
وقال إن إسرائيل لن تهاجم إيران، ستعود كل الطائرات أدراجها وهي تلوح بود لإيران، لن يتعرض أحد إلى الأذى، وقف إطلاق النار ساري المفعول! ويأتي ذلك بعد وقت قصير على قوله للصحافيين في البيت الأبيض، إنه «غير راض» عن إسرائيل لخرقها الاتفاق.
وأمام عدسات القنوات التلفزيونية، قال وقد بدا عليه الغضب «ما إن توصلنا إلى اتفاق حتى خرجت إسرائيل وألقت الكثير من القنابل، لم أرَ مثل هذا العدد من قبل، لست راضياً عن إسرائيل»، مضيفاً «لست راضياً عنهما، لست راضياً عن إيران، ولكنني فعلاً لست راضياً عن اسرائيل».
وكان قد كتب على على منصته «تروث سوشال» قبل دقائق «إسرائيل، لا تلقي هذه القنابل»، مضيفاً «إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكاً كبيراً».
وقال للصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل أن يستقل مروحيته «لم أحبذ قيام إسرائيل بالقصف هذا الصباح، وسأرى إن كان بإمكاني إيقاف ذلك، حالما أبتعد عنكم، سأرى إن كان بإمكاني إيقاف ذلك».
وأضاف باستياء أن الدولتين «تتقاتلان منذ مدة طويلة جداً وبشكل قوي إلى حد أنهما لا تعرفان ما الذي تفعلانه، هل تفهمون ذلك؟».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مرحلته الثانية، أمس، الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد 12 ساعة شهدت اتهامات متبادلة من الطرفين بارتكاب خروقات.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من الاتفاق 12 ساعة إضافية، وبعدها يعتبر ترامب أن الحرب انتهت رسمياً عندما يستمر الهدوء 24 ساعة.
وسبقت المرحلتين 6 ساعات يتمتع فيها الطرفان بحرية العمل لإنهاء العمليات العسكرية القائمة.
وذكر ترامب أن المرحلة الأولى تلتزم فيها إيران بوقف النار وتحترم إسرائيل ذلك، والثانية تلتزم فيها إسرائيل بوقف النار وتحترم إيران ذلك.
وهذا التقسيم يعني عملياً أن يلتزم البلدان الهدوء لمدة 24 ساعة خلال مجموع المرحلتين.

الأمم المتحدة
إيران
إيران وإسرائيل
إسرائيل وإيران
إسرائيل
أنطونيو غوتيريش
اتفاق وقف إطلاق النار
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