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قطر: نؤثر الدبلوماسية والحكمة على أي شيء آخر

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونواف سلام خلال مؤتمر صحفي
25 يونيو 2025 01:50

الدوحة (وكالات)

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أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أن قطر تؤثر دوماً الدبلوماسية والحكمة على أي شي آخر، مثمناً تضامن الأشقاء معنا وإعرابهم عن الوقوف معنا.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالدوحة، أمس، إن الهجوم على دولة قطر من إيران تصرف غير مقبول، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أسقطت كل الصواريخ باستثناء واحد سقط في منطقة خالية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة القطرية قامت بعمل بطولي بصد الهجمات على البلاد. 
في السياق، وجهت دولة قطر رسالة إلى أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكارولين رودريجيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غويانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، أعربت خلالها عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت قطر خلال الرسالة أن استمرار، مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

قطر
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الدوحة
إيران
أنطونيو جوتيريش
نواف سلام
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