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ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

ترامب
25 يونيو 2025 08:02

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "واعدة" وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.
وقال ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز "إننا نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا عبر وسطاء. أعتقد أن المحادثات واعدة. 
وأضاف "يتعين علينا الآن الجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأنا واثق للغاية في أننا سنحقق ذلك".
وتجري إيران والولايات المتحدة منذ أبريل محادثات غير مباشرة. وأعلن ترامب وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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المصدر: وكالات
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إيران
ترامب
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