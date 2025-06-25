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كوريا الجنوبية تُجري اختباراً ناجحاً لانفصال صاروخ عن مركبته

كوريا الجنوبية تُجري اختباراً ناجحاً لانفصال صاروخ عن مركبته
25 يونيو 2025 08:46

أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، أن وكالة اقتناء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية، أجرت بنجاح اختبار فصل آمن لصاروخ محلي جو-أرض مُوجّه بعيد المدى قيد التطوير.

وأُجري الاختبار، الذي يهدف إلى التحقق من انفصال الصاروخ بوضوح عن المركبة دون التأثير على سلامتها ووظائفها، في وحدة تابعة لسلاح الجو يوم الإثنين الماضي، وفقًا لإدارة برنامج المشتريات الدفاعية.

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وأضافت الإدارة أنها تُخطط لإجراء اختبارات مُختلفة على الصاروخ باستخدام طائرة اختبار من طراز "إف إيه-50" (FA-50) قبل اختبار الصاروخ على النموذج الأولي لطائرة "كيه إف-21" (KF-21) بدءًا من عام 2027.

 

 

المصدر: وكالات
صاروخ
كوريا الجنوبية
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