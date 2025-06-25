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مسلحون يقتلون 17 جندياً في هجمات بشمال نيجيريا

مسلحون يقتلون 17 جندياً في هجمات بشمال نيجيريا
25 يونيو 2025 22:11

لاجوس (رويترز) 
أعلنت مصادر ‬‬‬في نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن 17 جندياً على الأقل قتلوا في شمال البلاد عندما اقتحم مسلحون ثلاث قواعد للجيش في أحدث هجوم في منطقة تعاني من أعمال العنف.
وأكد الجيش النيجيري وقوع الهجمات أمس الثلاثاء، لكنه لم يدل بتفاصيل، وقال في بيان: «للأسف، دفع بعضُ المحاربين البواسل الثمنَ الأكبر في المعارك التي استمرت يوماً كاملا، بينما يتلقى أربعة جنود أصيبوا العلاج حالياً جراء إصابتهم بطلقات نارية». وأضاف الجيش أنه شن هجمات مضادة وقتل عدداً من المسلحين.
وقال مصدران أمنيان إن المسلحين شنوا هجمات مباغتة على قواعد العمليات الأمامية للجيش في منطقتي كوانار دوتسي ماريجا وبوكا في ولاية النيجر وقاعدة أخرى في ولاية كادونا المجاورة، واشتبكوا مع القوات لعدة ساعات. وأكد عباس كاسوار جاربا، المسؤول المحلي في منطقة ماريجا، رواية المصدرين الأمنين، موضحاً أن جميع القتلى، وعددهم 17، سقطوا في قاعدة كوانار دوتسي ماريجا.
وقال ضابط في الجيش النيجيري: «كان كميناً.. ظهر المسلحون فجأةً واستخدموا ذخيرة ثقيلة في الهجوم».
وعادةً ما تنفذ العصاباتُ المسلحة التي تنشط في شمال غرب البلاد، والمعروفة محلياً باسم عصابات قطاع الطرق، عمليات خطف مقابل الحصول على فدية وتستهدف قوات الأمن.ويواجه الجيش النيجيري هذه العصابات المسلحة، كما يخوض في الوقت ذاتها حرباً ضد جماعة «بوكو حرام» المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي والتي تنشط في شمال وشمال شرق البلاد.
وشهدت ولاية النيجر، في وسط غرب البلاد، كمائن ضد أفراد الجيش، حيث يوجد هناك أيضاً نشاط لبعض عناصر «بوكو حرام» الإرهابية.

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