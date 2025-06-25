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دول الناتو تتعهد زيادة إنفاقها الدفاعي

دول الناتو تتعهد زيادة إنفاقها الدفاعي
25 يونيو 2025 22:13

 تعهدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء خلال قمة في لاهاي زيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "انتصار عظيم".
وفي إعلانها الختامي، تعهدت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف استثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الدفاع بحلول عام 2035.
يريد الحلفاء تخصيص "ما لا يقل عن 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي" للإنفاق العسكري، و1,5% إضافية للأمن الأوسع مثل "حماية البنى التحتية الحيوية" والأمن السيبراني.
لكن عدداً من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حذّروا من صعوبة تحقيق هذا الهدف، معتبرين أنه "غير معقول".
في المقابل، أشاد الرئيس الأميركي بهذا "الانتصار العظيم للجميع"، منتقدا إسبانيا، مؤكدا عزمه على جعلها "تدفع" ثمن إحجامها اقتصاديا.
وقد اختار ترامب الذي انتقد مراراً أوروبا، استخدام لهجة تصالحية خلال القمة في لاهاي.
وأبدى الرئيس الأميركي سروره بأن الحلفاء سينفقون "قريبا جداً" ما يعادل إنفاق الولايات المتحدة، وأكد "لطالما طالبتهم بالوصول إلى نسبة 5%، وسيصلون إليها. إنها نسبة هائلة... سيصبح حلف الناتو قويا جدا معنا".

 

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المصدر: آ ف ب
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