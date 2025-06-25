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ترامب وزيلينسكي يجريان لقاء «جيداً» في لاهاي

ترامب وزيلينسكي يجريان لقاء «جيداً» في لاهاي
25 يونيو 2025 22:24

أعلن الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب إجراء نقاش «جيد» و«بنّاء» الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس «ناقشنا سبل تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام حقيقي» في أوكرانيا، ووصف اللقاء بأنه «طويل وبنّاء».
وهذا أول اجتماع بين الرئيسين منذ لقائهما القصير في روما في أبريل الماضي، على هامش جنازة البابا فرنسيس.
وفي منشور آخر على منصة إكس، أضاف زيلينسكي أنه تحدث أيضاً مع ترامب بشأن «شراء أنظمة دفاع جوي أميركية» مثل باتريوت، لمواجهة القصف الروسي، و«إمكان الإنتاج المشترك لطائرات مسيّرة».
وأضاف أن «أوكرانيا مستعدة لشراء هذه المعدات»، من دون أن يوضح طبيعة الرد الذي تلقاه من نظيره الأميركي الذي تربطه به علاقة معقدة.
بدوره، تحدث الرئيس الأميركي عن «لقاء جيد» مع نظيره الأوكراني.
وصرّح ترامب للصحافيين بأنه يتفهم رغبة الأوكرانيين في الحصول على صواريخ باتريوت، مضيفاً «سنرى إن كان بإمكاننا توفير بعضها. إنها صعبة المنال، ونحن بحاجة إليها أيضاً»، من دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وأفاد مسؤول رئاسي أوكراني كبير وكالة فرانس برس بأن زيلينسكي «راض عن المحادثة وممتن لترامب».
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع «سار بشكل جيد».
وذكرت الرئاسة الأوكرانية بشكل منفصل أن الاجتماع استمر 50 دقيقة.

 

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
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