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الرئيس اللبناني: نأمل تمديد «يونيفيل» من دون عراقيل

جانب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في لبنان (أرشيفية)
26 يونيو 2025 01:03

بيروت (وكالات) 

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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده تعتبر التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أمراً أساسياً لحفظ الاستقرار على الحدود الجنوبية، معلقاً آمالاً على أن يتم ذلك من دون عراقيل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون أمس في قصر بعبدا الرئاسي، المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد ألغرين بحضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
وقال عون : «نعلق آمالاً كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا كي يتم التمديد لليونيفيل في موعده من دون أي عراقيل»، مؤكداً أن وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيراً في تطبيق القرار 1701 خصوصاً أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم وفق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمسة ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش، علماً أنه حيثما حل الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني تم تطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح في أيدي القوات الأمنية النظامية وحدها، مع إزالة كل المظاهر المسلحة».

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