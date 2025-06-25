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إسرائيل تدمر 623 منزلاً ومنشأة فلسطينية بالقدس منذ بدء الحرب

آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
26 يونيو 2025 01:03

رام الله (الاتحاد)

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هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 623 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، في إطار سياسة هدم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة الشرقية المحتلة، حسب ما أفادت به محافظة القدس في بيان صادر عنها أمس.
وجاء في البيان أن عمليات الهدم شملت مساكن مأهولة منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية وصناعية كانت تشكل مصدر دخل لعشرات الأسر المقدسية، مشيرة إلى أن وتيرة الهدم تصاعدت خلال الأشهر الماضية. 
وفي أحدث واقعة، أقدمت الجرافات الإسرائيلية تحت حماية مشددة من القوات الأمنية على هدم منزل في بلدة «حزما» شمال شرق القدس.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه المباني أقيمت من دون تصاريح قانونية، بينما يؤكد سكان محليون أن الحصول على التراخيص يعد شبه مستحيل بسبب الشروط المعقدة والمكلفة.  وبحسب بيانات المحافظة، فإن نسبة الموافقة على طلبات البناء الفلسطينية في القدس الشرقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الطلبات المقدمة رغم دفع الكثير من العائلات غرامات مالية على مدار سنوات.

إسرائيل
فلسطين
القدس
القدس المحتلة
السلطات الإسرائيلية
غزة
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الحرب في غزة
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هدم المنازل
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