إسرائيل تشن عملية عسكرية في «جباليا»

غزة (الاتحاد)

شن الجيش الإسرائيلي أمس، عملية عسكرية في مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة، ما أودى بحياة فلسطينيين وأسفر عن إصابات، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جباليا البلد، منذ صباح أمس، لافتة إلى أنها الثالثة من نوعها وإحدى أشد العمليات منذ بدء الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل 7 من جنوده في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي أفاد فيه مسؤولو صحة فلسطينيون بالقطاع المحاصر بأن 79 شخصاً قتلوا في هجمات إسرائيلية في أنحاء القطاع. ومن بين الـ 79 الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة أمس، 33 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

وقال البريجادير جنرال إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجنود تعرضوا للهجوم في مدينة خان يونس جنوب غزة، حيث يعمل الجيش بشكل متقطع طوال معظم فترة الحرب.