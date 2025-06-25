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ترامب: اتفاق إنهاء الحرب في غزة «بـات وشيكاً»

عمود دخان إثر غارة إسرائيلية على مبنى في مخيم البريج (أ ف ب)
26 يونيو 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة «بات وشيكاً جداً».
وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، على هامش قمة الحلف المنعقدة بمدينة لاهاي الهولندية، بأنه «يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وأن الاتفاق بات وشيكاً جداً».
وأضاف: «أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً».
وذكر ترامب أنه «حتى قبل شن واشنطن هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، كان الاتفاق بشأن غزة قريباً جداً، وفق المعلومات التي قدمها له المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف».
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهود مصرية قطرية مكثفة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن حماس أبدت استعدادها المبدئي للمشاركة في هذه المحادثات.
وأوضحت وسائل الإعلام أن القاهرة والدوحة تنسقان خطوات دبلوماسية لوقف القتال، وتُعدّان مقترحات جديدة سيتم طرحها على الطرفين في الأيام المقبلة.
وأكد مسؤولون مصريون أن مصر تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة، خاصة بعد انتهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران.
وأشار تقرير إلى أن القاهرة تأمل أن تؤدي الخسائر الإسرائيلية الناتجة عن الهجمات الإيرانية إلى تخفيف الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، تلقت أطراف النزاع دعوات للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، حيث أبدت حماس ردود فعل أولية إيجابية. 

أخبار جيدة
 قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أمس، إن «الكل يدرك الآن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، معتبرة أن تحقيق ذلك أسهل الآن.
ونقلت وكالة «آكي» للأنباء عن ميلوني قولها في أعقاب قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في لاهاي، رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب بوجود أخبار جيدة عن قطاع غزة قريباً: «هذا الاهتمام ليس من جانب رئيس الولايات المتحدة فحسب، بل جميع الأطراف التي تحدثت معها في الأسابيع الأخيرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، وقادة مجموعة السبع، وقادة أوروبيون».

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