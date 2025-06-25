الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صحة غزة: الحرب دفعت الوضع إلى «مرحلة كارثية»

أطفال يحملون المياه في رفح وسط شح الإمدادات (أرشيفية)
26 يونيو 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
«الأونروا»: أهالي غزة مهددون بالموت عطشاً

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، أن الأوضاع الصحية والإنسانية وصلت «مرحلة كارثية» بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية وتفاقم الحصار المفروض على النظام الصحي. وقالت الوزارة في بيان، إن «الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية مع استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات الطبية الطارئة».
وحذرت من أن ما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع لن يكون أمامها مزيد من الوقت للاستمرار في تقديم الخدمات، بسبب ما تواجهه من أزمات خطيرة.
وأشارت إلى أن المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد يفوق طاقتها الاستيعابية، خاصة في أقسام المبيت والعناية المركزة، وسط تزايد الإصابات الحرجة التي تفوق قدرات أقسام الطوارئ والجراحة.
وبحسب البيان، تعمل 45 غرفة عمليات فقط من أصل 312 ضمن إمكانات محدودة، تعجز عن إجراء التدخلات الجراحية الطارئة والمعقدة. كما أدى انهيار مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية إلى تدهور الخدمات التخصصية، خصوصاً لمرضى السرطان والقلب.
وأوضحت الوزارة أن 47 % من قائمة الأدوية الأساسية، و65 % من المستهلكات الطبية أصبحت أرصدتها صفراً، فيما تعمل 9 محطات فقط من أصل 34 لتوليد الأكسجين بشكل جزئي، ما يؤثر على تزويد المستشفيات.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©