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«الأغذية العالمي»: أدخلنا مساعدات أقل من حاجة يوم واحد بغزة منذ 19 مايو

شاحنة محملة بالمساعدات تدخل إلى غزة من معبر كرم أبو سالم (أ ف ب)
26 يونيو 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

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أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، إرسال 9 آلاف طن فقط من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة منذ 19 مايو الماضي، وهي كمية أقل من الغذاء المطلوب ليوم واحد لسكان القطاع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة «إكس»، إن تلك المساعدات أقل من كمية الغذاء المطلوبة ليوم واحد وليس لشهر من أجل جميع سكان القطاع.
وأوضح البرنامج أنه جاهز لتوسيع نطاق العمل قي القطاع المحاصر.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى الوصول وتوفير ظروف أفضل لأداء مهامنا بأمان». وشدد برنامج الأغذية العالمي على أن «الوقت حان للعمل».
وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس بشكل محكم معابر قطاع غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود.

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