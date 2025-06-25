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«الأونروا»: الوضع في غزة «مروّع للغاية»

أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
26 يونيو 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

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قال مفوّض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن الوضع في قطاع غزة «مروّع للغاية».
وأوضح لازاريني في تصريح صحفي، أمس، أن الاهتمام الدولي بغزة تراجع بشكل كبير منذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو الجاري.
وأضاف أن «الهجمات الإسرائيلية تُشن يومياً بقطاع غزة، وأن الفلسطينيين ما زالوا ينزحون بشكل مستمر ويشعرون بأنهم محاصرون تماماً بسبب نظام المساعدات الذي فرضته تل أبيب».
وتابع لازاريني: «يتساءل الناس هناك: هل أترك عائلتي تموت جوعاً؟ أم أخاطر بحياتي للوصول إلى المساعدات الإنسانية؟ نواجه وضعاً مروّعاً في غزة».
وأعرب عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران، مستداماً، وأن يسهم بإعادة تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
وأردف: «نحن بحاجة ماسة إلى خفض التصعيد في المنطقة التي لا تتحمل اندلاع صراع جديد، وآمل أن يتيح لنا وقف إطلاق النار التركيز مجدداً على التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الأسرى ورفع الحصار وتأمين مساعدات إنسانية واسعة النطاق من دون انقطاع».
وأشار إلى أن «الأونروا» أظهرت في فترات الهدنة السابقة قدرتها على مكافحة الجوع، وأن المساعدات الإنسانية تنتظر خارج حدود قطاع غزة وهي جاهزة للدخول.

الأونروا
غزة
فلسطين
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فيليب لازاريني
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