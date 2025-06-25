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رفع الحظر عن خدمات الإنترنت في إيران

منظر عام على مدينة طهران (أرشيفية)
26 يونيو 2025 01:04

طهران (وكالات)

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أعلنت الحكومة الإيرانية رفع الحظر المفروض على الاتصال بالإنترنت، والذي تم فرضه خلال الحرب مع إسرائيل. 
وقال وزير الاتصالات ستار هاشمي، أمس: «لقد عادت خدمة الاتصال بالإنترنت إلى وضعها الطبيعي».
وكان قد تم قطع اتصال الغالبية العظمى من السكان بشكل شبه كامل عن المواقع الإلكترونية الأجنبية لمدة تقارب الأسبوع، بما في ذلك العديد من تطبيقات المراسلة.
وأفاد سكان في طهران، أمس، بأنهم تمكنوا مرة أخرى من الوصول إلى المحتوى الأجنبي على الإنترنت. 
وأرجعت السلطات الأمنية الإيرانية رسمياً هذا الإجراء لاعتبارات الضرورة العسكرية، بهدف الحماية من الهجمات الإسرائيلية.

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