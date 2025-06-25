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مصر واليونان: ضرورة فتح المسارات الدبلوماسية بين إسرائيل وإيران

قوات أمن إسرائيلية بجوار أنقاض مبنى مدمر في تل أبيب (أ ف ب)
26 يونيو 2025 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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رحبت مصر واليونان باتفاق إيقاف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل، مؤكدتين ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق لاحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة وضرورة فتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين وزيرها بدر عبدالعاطي ونظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس تم خلاله تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات في ليبيا إذ أكد عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأراضي الليبية كافة وصون مقدرات الدولة واحترام وحدة وسلامة أراضيها، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن وأهمية تفكيك الميليشيات بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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