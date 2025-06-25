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ترامب يهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على إسبانيا

ترامب يهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على إسبانيا
26 يونيو 2025 00:53

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسبانيا لرفضها الموافقة على أهداف الإنفاق الدفاعي الجديدة التي أقرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأشار إلى احتمال معاقبتها من خلال فرض رسوم جمركية أميركية تضاعف المعدل الحالي.
وقال ترامب، اليوم الأربعاء، على هامش قمة الناتو في لاهاي، رداً على سؤال حول تقاعس إسبانيا عن تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع: "أنتم الدولة الوحيدة التي لا تدفع، لا أعرف ما هي المشكلة" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف ترامب: "سنعوض ذلك. وعليكم أن تعلموا أننا بصدد فعل ذلك، فنحن نتفاوض مع إسبانيا بشأن اتفاق تجاري، وسنجعلهم يدفعون ضعف المبلغ. وأنا أتحدث فعليا بجدية بشأن ذلك".

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