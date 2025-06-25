روبيو: العقوبات على روسيا تعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا، تنفيذاً لرغبة كييف والاتحاد الأوروبي وبرلمانيين أميركيين، قد يمنع واشنطن من الاحتفاظ بقدرتها على التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال في مقابلة مع موقع بوليتيكو الإخباري: «يجب أن يدرك الجميع أنه بفرض عقوبات (إضافية) على روسيا، سنكون قد قمنا بما ينتظره الجميع»، لكن «سنفقد على الأرجح قدرتَنا على مناقشة وقف إطلاق النار معهم».

وأضاف: «حينها، مَن سيتحدث معهم؟ إنهم لا يتكلمون مع أي شخص آخر يقف في صفنا في العالم ويرى الأمور مثلنا».

وأكد روبيو أن الرئيس دونالد ترامب «يعرف الوقت والمكان المناسبين» لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة محتملة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمةً جديدةً من العقوبات لخفض عائدات النفط الروسية.