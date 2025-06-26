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مقتل 12 شخصاً جراء إطلاق نار في تجمع بالمكسيك

أرشيفية
26 يونيو 2025 09:05

 لقي 12 شخصًا حتفهم، الأربعاء، في ولاية "جواناخواتو" المكسيكية، عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة "إيرابواتو".

وقال "رودولفو جوميز سيرفانتس" المسؤول في بلدية "إيرابواتو"، إن عدد الضحايا بلغ 12 قتيلًا، بينما أصيب نحو 20 شخصًا آخرين بجروح.

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وأعربت رئيسة المكسيك "كلوديا شينباوم" عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث.

وشهد الشهر الماضي مقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلًا أيضًا في بلدة "سان بارتولو دي بيريوس" الواقعة في ولاية "جواناخواتو".

وتعدّ ولاية "جواناخواتو" أحد مراكز التصنيع الرئيسية وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد سُجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.

المصدر: وام
المكسيك
إطلاق نار
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