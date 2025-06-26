الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل شخصين جراء عواصف قوية في فرنسا

مقتل شخصين جراء عواصف قوية في فرنسا
26 يونيو 2025 09:08

لقي شخصان حتفهما في فرنسا جراء عواصف قوية اجتاحت البلاد عقب موجة من الحر الشديد، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، الأربعاء، نقلاً عن السلطات.

وفي مقاطعة تارن إيه جارون جنوب فرنسا، توفي طفل "12 عاماً" بعدما سقطت شجرة بالقرب من مجرى مائي أثناء محاولته الاحتماء مع أسرته، بحسب ما نقلته قناة "بي إف إم تي في" عن خدمات الطوارئ.

ولقي سائق دراجة رباعية حتفه بعدما اصطدم بشجرة سقطت على الطريق، في قرية بشمال غرب فرنسا.

وتجاوزت درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في العديد من أنحاء فرنسا، قبل أن تتحول فجأة إلى عواصف رعدية عنيفة.

أخبار ذات صلة
انقطاع الكهرباء عن 75 ألف منزل في فرنسا بفعل العواصف
باريس وبرلين: حان الوقت لإنهاء معاناة سكان غزة

وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما دفع هيئة الأرصاد إلى إصدار تحذير من سوء الأحوال الجوية يشمل 57 مقاطعة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني أن خدمات الطوارئ تعاملت مع مئات البلاغات، في وقت انقطعت فيه الكهرباء مؤقتاً عن أكثر من 100 ألف منزل.

ووصلت سرعة الرياح إلى 112 كيلومترا في الساعة أعلى برج إيفل، في حين غمرت مياه الأمطار العديد من محطات المترو وتسببت في تعطيل حركة المرور.

وخلال 20 دقيقة فقط، انخفضت درجات الحرارة في باريس بمقدار 11 درجة مئوية.

المصدر: وام
فرنسا
عواصف
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
اليوم 19:56
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اليوم 19:53
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين الكوادر النسائية
اقتصاد
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»
اليوم 19:51
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
اليوم 19:22
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©