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استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد
26 يونيو 2025 10:05

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، حيث تم تفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

ويبلغ وزن الكسوة الجديدة 1415 كيلوغراماً، وارتفاعها 14 متراً، وهي مكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى سبع قطع تحت الحزام و17 قنديلاً أسفل الحزام وأربع صمديات، وقطعة واحدة تمثل زخرفة الميزاب.

وتستهلك الكسوة التي تتم صناعتها في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، نحو 825 كلغ من الحرير الخام الذي صبغ باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراماً من أسلاك الفضة الخالصة و410 كيلوغرامات من القطن الخام.

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المصدر: وام
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