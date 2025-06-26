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ميرتس يحذّر من تداعيات مرتقبة مع اقتراب موعد الرسوم

ميرتس يحذّر من تداعيات مرتقبة مع اقتراب موعد الرسوم
26 يونيو 2025 17:45

من المقرر أن يجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة النزاع التجاري بين التكتل والولايات المتحدة، على أمل تحقيق تقدم في المفاوضات. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لدى وصوله للمشاركة لأول مرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ توليه منصبه في مايو الماضي، إن «أوروبا تواجه أسابيع وأشهر حاسمة».
وأضاف ميرتس «أدعم المفوضية الأوروبية في كل جهودها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسرعة».
ويثور خلاف بين بروكسل وواشنطن بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية رسوماً جمركية مرتفعة على واردات العديد من الدول، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل تعليق هذه الإجراءات لمدة 90 يوماً تنتهي في 9 يوليو المقبل.
ويجري مسؤولو التجارة في المفوضية الأوروبية حالياً مفاوضات مع نظرائهم في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي.
وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على دول الاتحاد الأوروبي. وقال ميرتس إن «الجميع داخل الاتحاد الأوروبي يركز على التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة بحلول التاسع من يوليو المقبل».
وأضاف ميرتس أن التوصل إلى اتفاق «أمر مهم للغاية لطمأنة الأسواق، والمستثمرين، والعمال، والصناعة». وقال ميرتس «يجب بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى أرضية تفاوضية يمكننا قبولها».
وأضاف ميرتس أن من بين القضايا الاقتصادية الملحة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، الانتهاء من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول تجمع «ميركوسور» في أميركا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. 

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المصدر: د ب أ
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