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أكثر من 400 زلزال تهز سلسلة جزر في جنوب اليابان

أكثر من 400 زلزال تهز سلسلة جزر في جنوب اليابان
26 يونيو 2025 18:05

أعلنت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية الخميس تعرض سلسلة من الجزر المعزولة في جنوب البلاد لأكثر من 470 زلزالاً متتالياً منذ السبت، وحثت السكان على «توخي الحذر».
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في أعقاب هذه السلسلة من الهزات التي بلغت شدتها درجة على الأقل على المقياس الياباني المكوّن من سبع درجات، وقد كانت محسوسة بشكل طفيف.بلغت شدة أقوى زلزالين 5,1 درجات، ووقع أحدهما الأحد والآخر الثلاثاء.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إنها رصدت 474 زلزالاً حول سلسلة جزر توكارا في جنوب كيوشو، بأقصى جنوب غرب الأرخبيل الياباني.
وأضافت الوكالة «ازداد النشاط الزلزالي. ولأن هذه المنطقة شهدت فترات طويلة من النشاط الزلزالي في الماضي، يُرجى توخي الحذر من الزلازل التي تسبب اهتزازات قوية».
من بين جزر توكارا الاثنتي عشرة المعزولة، يسكن سبعاً منها حوالى 700 شخص، وبعضها يضم براكين نشطة ويمكن الوصول إليها بالعبّارة مرتين في الأسبوع في الطقس الصافي.
تقع اليابان التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة، عند تقاطع أربع صفائح تكتونية رئيسية، في قلب «حزام النار» في المحيط الهادئ، ما يجعلها واحداً من أكثر البلدان نشاطاً زلزالياً في العالم.

 

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