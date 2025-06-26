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انقطاع الكهرباء عن 75 ألف منزل في فرنسا بفعل العواصف

انقطاع الكهرباء عن 75 ألف منزل في فرنسا بفعل العواصف
26 يونيو 2025 21:13

 أعلنت شبكة توزيع الكهرباء في فرنسا (انيديس) اليوم الخميس أن 75 ألف منزل لا يزال خارج نطاق تغطية الكهرباء بسبب العواصف التي ضربت البلاد منذ ليل أمس الأربعاء، وأدت الى مقتل شخصين وإصابة 17.
وقالت الشركة إن انقطاع الكهرباء لا يزال مستمراً حتى ظهر اليوم وشمل أساساً مناطق شمال ميدي بيرينيه وأوفرن ووسط فال دو لوار ونورماندي وبورجونيو وليموزان.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من عواصف قوية اليوم الخميس خصوصاً في إقليم "جراند ايست" حتى جبال الألب كما نبهت من موجة حارة متوقعة بداية الأسبوع المقبل (الاثنين).
وتسبب سقوط شجرة في مقتل طفل في نهر بجهة "تارن اي جارون" جنوب غرب فرنسا أمس الأربعاء فيما لقي شخص آخر حتفه في المساء في "مايين" في الغرب عندما اصطدمت دراجة رباعية الدفع كان يقودها بشجرة.
وفي العاصمة باريس أظهرت نشرات الأخبار أضراراً كبيرة لحقت بسيارات وأشجار اقتلعت بفعل الرياح القوية.
وقال المسؤول المساعد عن المناطق الخضراء في بلدية باريس كريستوف نادجوفسكي إن العواصف ألحقت أضراراً بما بين 500 وألف شجرة، بعضها تعود إلى ما بين 80 و100 عام.
وأوضح كريستوف أن الخسائر تبدو أعلى من التي خلفتها عاصفتا "لوثر" و"مارتن" اللتان اجتاحتا البلاد عام 1999.
وسجلت بالفعل بعض محطات الرصد أرقاماً قياسية في سرعة الرياح حيث بلغ أقصاها 135 كيلومتراً في "مونتبوجني" وسط فرنسا.
وانهار سقف كنيسة "فالاي" في منطقة أوري بإقليم نورماندي تحت وطأة الرياح.    

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المصدر: د ب أ
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