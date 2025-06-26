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البرازيل تحذر من الإفراط في الاعتماد على أرصدة الكربون

البرازيل تحذر من الإفراط في الاعتماد على أرصدة الكربون
26 يونيو 2025 21:57

 قالت آنا توني الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30)، أمس، إنه ينبغي على الدول عدم الإفراط في الاعتماد على شراء أرصدة انبعاثات الكربون في تحقيق أهدافها المناخية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تحديد هدف جديد للانبعاثات قد يشمل لأول مرة أرصدة انبعاثات الكربون التي تسمح للدول بشراء «أرصدة» من مشاريع ترمي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول أخرى، واحتسابها ضمن هدفها المناخي.
وقالت توني إن البرازيل، التي من المقرر أن تستضيف المؤتمر بمدينة بيليم في نوفمبر المقبل، لا تعارض استخدام الدول لأرصدة الكربون لتحقيق أهدافها، لكنها حذرت من الاعتماد عليها لتحقيق جزء كبير من هدف المناخ لأي دولة.
وأضافت: «إن حجم الاعتماد مهم، لأنه يظهر مدى التغيير الذي تحدثه في الاقتصاد». وأضافت أنه يجب على الدول ضمان أن الأرصدة المستخدمة لتحقيق أهداف المناخ لها فوائد بيئية عالية الجودة. 

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