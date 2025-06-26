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إجلاء سكان جراء حريق غابات قرب أثينا

إجلاء سكان جراء حريق غابات قرب أثينا
26 يونيو 2025 23:14

أتى حريق غابات ضخم على منتجعات بالقرب من أثينا الخميس مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وإرغام العشرات على مغادرة المنطقة التي تحظى بشعبية بين السياح اليونانيين والأجانب.
اندلع الحريق في منتجعي بالايا فوكايا وثيماري على بُعد 50 كيلومتراً شرق أثينا، وأدى إلى إجلاء سكان خمسة بلدات وفقاً لفرق الإطفاء.
ووصف المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فثراكويانيس، الوضع بأنه «معركة شرسة ضد ألسنة اللهب بين المنازل».
وتمت تعبئة نحو 130 إطفائياً ومتطوعاً وعشرات الطائرات والمروحيات وزورقين لخفر السواحل. وصرحت مسؤولة في خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس «إنه حريقٌ صعبٌ تُؤججه الرياح القوية».
اندلع الحريق قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (09,30 بتوقيت غرينتش)، وسرعان ما اتسعت رقعته مع رياح بلغت قوتها ست درجات على مقياس بوفورت ودرجات حرارة بين 35 و37 مئوية خلال النهار.
أتت النيران على حقول وبساتين زيتون وأراض أخرى، بالإضافة إلى بعض المنازل.
وصرح كوستاس تسيغواس رئيس نقابة فرق الإطفاء أن الأخيرة قامت بإجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً.

 

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