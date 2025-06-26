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سفارة بولندا في طهران تتولى مهام بعثات الاتحاد الأوروبي بعد إخلائها

منظر عام من مدينة طهران
27 يونيو 2025 01:13

طهران (وكالات)

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أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس، أن السفارة البولندية في طهران تولت مهام دول الاتحاد الأوروبي التي أخلت سفاراتها في العاصمة الإيرانية.
وكانت البرتغال، وإيرلندا، وألمانيا، نقلت، الأسبوع الماضي، موظفي سفاراتها في طهران إلى خارج البلاد مؤقتاً، بسبب الحرب، في حين أغلقت بلغاريا سفارتها في طهران وأجلت موظفيها الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان المجاورة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، بافيل رونسكي: «كوننا الدولة التي تتولى الرئاسة في الاتحاد الأوروبي، نضطلع بهذه المهام».
وأشارت وزارة الخارجية البولندية، إلى أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي، أجرى محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، لحث إيران على التمسك بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

بولندا
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إيران وإسرائيل
إسرائيل وإيران
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