الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

13 قتيلاً بغرق زورق على الحدود بين النيجر وبنين

نهر النيجر - أرشيفية
27 يونيو 2025 01:13

نيامي (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 71 مدنياً في هجوم إرهابي بالنيجر
مقتل 34 جندياً بهجوم إرهابي في النيجر

لقي 13 شخصاً حتفهم إثر غرق زورق في نهر النيجر، الذي يُشكّل حدوداً طبيعية بين النيجر وبنين، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر محلية أمس.
وقال أحد سكان بلدة غايا الحدودية على الجانب النيجري، إن هناك 13 قتيلاً وناجين، وهي حصيلة أكدتها وسائل إعلام محلية، التي أفادت بأن عمليات البحث متواصلة لمحاولة العثور على مفقودين.
وقال أحد سكان منطقة النهر في النيجر إن غالبية ركاب القارب من النيجريين، وانقلب بين غايا في النيجر ومدينة مالانفيل في بنين، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى بلغت نحو 10.
ولم تُعرف ملابسات الحادث بعد، لكن شهد هذا النهر الطويل الذي تعبره زوارق مكتظة غالباً مآسي مماثلة من قبل.
وفي فبراير 2019، لقي 43 شخصاً على الأقل حتفهم، وبينهم أطفال، لدى غرق قاربهم، الذي كان يحمل شحنة حبوب ونحو 100 تاجر.

النيجر
بنين
غرق قارب
دلتا نهر النيجر
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
اليوم 19:56
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اليوم 19:53
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين الكوادر النسائية
اقتصاد
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»
اليوم 19:51
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
اليوم 19:22
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©