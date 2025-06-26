13 قتيلاً بغرق زورق على الحدود بين النيجر وبنين

نيامي (وكالات)

لقي 13 شخصاً حتفهم إثر غرق زورق في نهر النيجر، الذي يُشكّل حدوداً طبيعية بين النيجر وبنين، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر محلية أمس.

وقال أحد سكان بلدة غايا الحدودية على الجانب النيجري، إن هناك 13 قتيلاً وناجين، وهي حصيلة أكدتها وسائل إعلام محلية، التي أفادت بأن عمليات البحث متواصلة لمحاولة العثور على مفقودين.

وقال أحد سكان منطقة النهر في النيجر إن غالبية ركاب القارب من النيجريين، وانقلب بين غايا في النيجر ومدينة مالانفيل في بنين، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى بلغت نحو 10.

ولم تُعرف ملابسات الحادث بعد، لكن شهد هذا النهر الطويل الذي تعبره زوارق مكتظة غالباً مآسي مماثلة من قبل.

وفي فبراير 2019، لقي 43 شخصاً على الأقل حتفهم، وبينهم أطفال، لدى غرق قاربهم، الذي كان يحمل شحنة حبوب ونحو 100 تاجر.